Раздел: Экономика
General Electric отправила второй локомотив для Укрзализныци
Напомним, что в Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.
Американская многоотраслевая корпорация General Electric отправила в Украину второй локомотив TЭ33AC для Укрзализныци.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в своем микроблоге Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Второй локомотив отправился из США 7 сентября. Ждем его здесь же, в Черноморске, 25 сентября. Хорошее начало – половина дела", – пишет он.
Напомним, что в Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.
Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.
При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.
В июле GE изготовила первый локомотив в соответствии с рамочным соглашением с Укрзализныцей.
Читайте также: В сетях АЗС продолжают расти цены на бензин
Позже премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что первые локомотивы General Electric рассчитывают ввести в эксплуатацию осенью.
Американская многоотраслевая корпорация General Electric отправила в Украину второй локомотив TЭ33AC для Укрзализныци.
Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в своем микроблоге Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
"Второй локомотив отправился из США 7 сентября. Ждем его здесь же, в Черноморске, 25 сентября. Хорошее начало – половина дела", – пишет он.
Напомним, что в Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.
Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.
При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.
В июле GE изготовила первый локомотив в соответствии с рамочным соглашением с Укрзализныцей.
Читайте также: В сетях АЗС продолжают расти цены на бензин
Позже премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что первые локомотивы General Electric рассчитывают ввести в эксплуатацию осенью.
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