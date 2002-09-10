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Раздел: Экономика  
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General Electric отправила второй локомотив для Укрзализныци

General Electric отправила второй локомотив для УкрзализныциНапомним, что в Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.

Американская многоотраслевая корпорация General Electric отправила в Украину второй локомотив TЭ33AC для Укрзализныци.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов в своем микроблоге Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

"Второй локомотив отправился из США 7 сентября. Ждем его здесь же, в Черноморске, 25 сентября. Хорошее начало – половина дела", – пишет он.

Напомним, что в Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

В июле GE изготовила первый локомотив в соответствии с рамочным соглашением с Укрзализныцей.

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Позже премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что первые локомотивы General Electric рассчитывают ввести в эксплуатацию осенью.
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 Теги: General Electric, локомотив

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Сегодня, 14:16 » Автор: Богдан Процив
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