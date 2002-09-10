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Раздел: Экономика  
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В Украине построят крупный завод по переработке кукурузы

В Украине построят крупный завод по переработке кукурузыЗарубежные компании построят в Винницкой области завод по переработке кукурузы за $14 млн.

Компания Дакса Бунге Украина построит в Винницкой области завод по переработке кукурузы мощностью 100 тыс. тонн в год. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на председателя Винницкой ОГА Валерия Коровия.

"Мы завершили переговоры с известной американской компанией Бунге, которая в партнерстве с испанской группой компаний Дакса ориентировочно за год построят в Винницкой области предприятие по переработке кукурузы на крупу и муку с проектной мощностью 100 тыс. тонн в год. Прогнозируемые объемы инвестиций составляют $14 млн. Его построят в с. Демковка Тростянецкого района на площади около 3 га", - рассказал Коровий.

Он уточнил, что для переработки кукурузы в муку нужно будет выращивать в регионе специальные семена. Также необходимо будет работать с фермерами, чтобы эта кукуруза соответствовала нужным кондициям.

По словам главы Винницкой ОГА, строительство предприятия планируется начать в четвертом квартале текущего года, возвести производственные мощности - за 14 месяцев и ввести его в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года.

Предприятие будет перерабатывать 300 тонн кукурузы в день, или 100 тыс. тонн в год. 80% готовой продукции планируется реализовывать на экспорт.

Отмечается, что новое предприятие будет иметь мощности для хранения кукурузы (8,4 тыс.тонн), побочных продуктов (900 тонн) и основных продуктов (1 тыс. тонн).

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В состав Дакса Бунге Украина с акционерным капиталом вошли две компании. В частности, группа компаний Дакса (Dacsa Maiserial Espanolas, S. A.) - ведущий европейский переработчик кукурузы и риса, который перерабатывает около 800 тыс. тонн продукции на 6 заводах. Основной офис компании расположен в испанском городе Валенсия.
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 Теги: завод, кукуруза

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Сегодня, 17:19 » Автор: Богдан Процив
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