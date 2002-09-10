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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах понизился

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах понизился

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