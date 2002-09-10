Раздел: Экономика
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах понизился
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 6,93 коп., курс покупки - на 6,94 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро среды, 12 сентября,понизился по сравнению с 11 сентября на 6,93 коп. до 28,2394 UAH/USD, курс покупки - на 6,94 коп. до 27,9406 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро понизился на 10,77 коп. до 32,2088 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,31 коп. до 32,8594 UAH/EUR.
Ранее сообщалось, что в августе денежная база выросла на 0,3% с 420,598 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 421,886 млрд гривен на 1 сентября.
Читайте также: Денежная масса в Украине выросла, - НБУ
Напомним, НБУ на 12 сентября укрепил курс гривны на 10,5 копеек - до 28,09 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро среды, 12 сентября,понизился по сравнению с 11 сентября на 6,93 коп. до 28,2394 UAH/USD, курс покупки - на 6,94 коп. до 27,9406 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро понизился на 10,77 коп. до 32,2088 UAH/EUR, курс продажи понизился на 9,31 коп. до 32,8594 UAH/EUR.
Ранее сообщалось, что в августе денежная база выросла на 0,3% с 420,598 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 421,886 млрд гривен на 1 сентября.
Читайте также: Денежная масса в Украине выросла, - НБУ
Напомним, НБУ на 12 сентября укрепил курс гривны на 10,5 копеек - до 28,09 гривен за доллар - по сравнению с предыдущим банковским днем.
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