Суд наложил арест на акции «дочек» российских банков

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ОАО "Сбербанк России" обратился в запорожский суд с заявлением о предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения Арбитражного суда Ростовской области о взыскании задолженности с ОАО "Запорожсталь" на сумму 249,3 миллиона гривен.