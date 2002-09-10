Раздел: Экономика
Суд наложил арест на акции «дочек» российских банков
Суд удовлетворил иск компаний, связанных с Коломойским, по делу об утрате имущества в Крыму.
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" трех российских банков - Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), Сбербанка и ВТБ Банка. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на FinBalance.
Как отмечается, 5 сентября суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами и наложил арест на акции трех банков.
Кроме того, Апелляционный суд запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ Банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать его любым способом, в т.ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и пр.
Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены по ходатайству как обеспечение иска по делу о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании с России в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, утраченное в Крыму.
Отмечается, что судом в Гааге в пользу компаний "приватовцев" было присуждено взыскать 139 млн долл с РФ в качестве компенсации за их объекты недвижимости в Крыму.
По мнению "приватовцев" на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка как имущество государства Россия на территории Украины "может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".
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В этом контексте Апелляционный суд Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно "есть имущество, которое принадлежит РФ и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" трех российских банков - Проминвестбанка (принадлежит Внешэкономбанку), Сбербанка и ВТБ Банка. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на FinBalance.
Как отмечается, 5 сентября суд удовлетворил заявление ряда компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами и наложил арест на акции трех банков.
Кроме того, Апелляционный суд запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ Банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также осуществлять любые действия, направленные на отчуждение принадлежащего этим банкам на праве собственности движимого и недвижимого имущества и отчуждать его любым способом, в т.ч., но не исключительно, по договорам купли-продажи, мены, дарения и пр.
Эти аресты акций банков и запрет им отчуждать недвижимое и движимое имущество были наложены по ходатайству как обеспечение иска по делу о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании с России в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за недвижимое имущество, утраченное в Крыму.
Отмечается, что судом в Гааге в пользу компаний "приватовцев" было присуждено взыскать 139 млн долл с РФ в качестве компенсации за их объекты недвижимости в Крыму.
По мнению "приватовцев" на акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка как имущество государства Россия на территории Украины "может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".
Читайте также: Украина рассчитывает до конца года получить первый транш Евросоюза
В этом контексте Апелляционный суд Киева пришел к выводу о том, что на территории Украины действительно "есть имущество, которое принадлежит РФ и на которое может быть обращено взыскание на основании решения международного суда".
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