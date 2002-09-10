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Раздел: Экономика  
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Стало известно, где в Украине больше всего подорожало молоко

Стало известно, где в Украине больше всего подорожало молокоРост цен был очень стремительный.

В Украине с июля 2017-го по июль 2018 года молоко в среднем подорожало на 30%, или на 5 грн. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Больше всего молоко в цене прибавило в Луганской обл. - 60%. Стоит там 21,4 грн/л. Меньше всего подорожало в Черновицкой обл. Стоимость в среднем выросла на 12% до 19 грн/л, передает Госстат.

В Хмельницкой обл. литр молока продают по 21,5 грн - добавил в цене 44%. В Тернопольской области цена немного меньше - 21 грн/л. В Харьковской обл. продают молоко по 23 грн/л, Житомирской - 21,7 грн/л. В этих регионах молоко подорожало от 43% до 39%.

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В Сумской и Черниговской обл. молоко подорожало на 14-20%. Литр стоит 20,4 грн и 22,3 грн соответственно.

В Киеве молоко в июле продавали по цене 21 грн/л. В Киевской области фиксировали стоимость дороже - 22,4 грн/л. За год молоко прибавило в цене 25-26%.
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 Теги: молоко, рост, цены

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Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
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