Раздел: Экономика
Стало известно, где в Украине больше всего подорожало молоко
Рост цен был очень стремительный.
В Украине с июля 2017-го по июль 2018 года молоко в среднем подорожало на 30%, или на 5 грн. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Больше всего молоко в цене прибавило в Луганской обл. - 60%. Стоит там 21,4 грн/л. Меньше всего подорожало в Черновицкой обл. Стоимость в среднем выросла на 12% до 19 грн/л, передает Госстат.
В Хмельницкой обл. литр молока продают по 21,5 грн - добавил в цене 44%. В Тернопольской области цена немного меньше - 21 грн/л. В Харьковской обл. продают молоко по 23 грн/л, Житомирской - 21,7 грн/л. В этих регионах молоко подорожало от 43% до 39%.
Читайте также: Стало известно, насколько в Украине подорожало мясо
В Сумской и Черниговской обл. молоко подорожало на 14-20%. Литр стоит 20,4 грн и 22,3 грн соответственно.
В Киеве молоко в июле продавали по цене 21 грн/л. В Киевской области фиксировали стоимость дороже - 22,4 грн/л. За год молоко прибавило в цене 25-26%.
В Украине с июля 2017-го по июль 2018 года молоко в среднем подорожало на 30%, или на 5 грн. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Больше всего молоко в цене прибавило в Луганской обл. - 60%. Стоит там 21,4 грн/л. Меньше всего подорожало в Черновицкой обл. Стоимость в среднем выросла на 12% до 19 грн/л, передает Госстат.
В Хмельницкой обл. литр молока продают по 21,5 грн - добавил в цене 44%. В Тернопольской области цена немного меньше - 21 грн/л. В Харьковской обл. продают молоко по 23 грн/л, Житомирской - 21,7 грн/л. В этих регионах молоко подорожало от 43% до 39%.
Читайте также: Стало известно, насколько в Украине подорожало мясо
В Сумской и Черниговской обл. молоко подорожало на 14-20%. Литр стоит 20,4 грн и 22,3 грн соответственно.
В Киеве молоко в июле продавали по цене 21 грн/л. В Киевской области фиксировали стоимость дороже - 22,4 грн/л. За год молоко прибавило в цене 25-26%.
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