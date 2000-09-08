Украинцам увеличат пособие по безработице

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В пресс-службе Государственной службы занятости сообщили, что для застрахованных лиц пособие по безработице с 1 января 2018 года составит 1440 гривен.

В сентябре текущего года по сравнению с августом этого же года средний размер пособия по безработице увеличился в Украине на 52 грн.