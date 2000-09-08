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Раздел: Экономика  
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Украинцам увеличат пособие по безработице

Украинцам увеличат пособие по безработицеС нового года минимальный размер пособия по безработице вырастет

Размер пособия по безработице в Украине с 1 января 2019 года будет повышен, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Соответствующее решение принято 12 сентября правлением Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины.

С нового года минимальный размер пособия по безработице будет следующий:

для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы - в размере 610 грн;
для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы - 1630 грн.

На сегодня размер пособия для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы, составляет 544 грн. Для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы, размер пособия составляет 1440 грн.

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Размер повышения составит 66 и 190 грн соответственно.
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 Теги: пособие, безработица

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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