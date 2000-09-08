Раздел: Экономика
Порошенко отрицает возможность дефолта в 2019 году
По его словам, правительство защитит Украину в финансовом плане.
Преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволят Украине сохранить финансовую стабильность, несмотря на то, что страну ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на 15-ом форуме YES в Киеве, организованном Фондом Виктора Пинчука, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-2015 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал он.
По его словам, правительство защитит Украину в финансовом плане.
Читайте также: Прямой госдолг Украины сократился, - Порошенко
"Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул Порошенко.
Преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволят Украине сохранить финансовую стабильность, несмотря на то, что страну ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на 15-ом форуме YES в Киеве, организованном Фондом Виктора Пинчука, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-2015 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал он.
По его словам, правительство защитит Украину в финансовом плане.
Читайте также: Прямой госдолг Украины сократился, - Порошенко
"Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул Порошенко.
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