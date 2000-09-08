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Раздел: Экономика  
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Порошенко отрицает возможность дефолта в 2019 году

Порошенко отрицает возможность дефолта в 2019 годуПо его словам, правительство защитит Украину в финансовом плане.

Преодоление экономического кризиса и эффективная экономическая политика позволят Украине сохранить финансовую стабильность, несмотря на то, что страну ожидают пиковые выплаты по государственному долгу в 2019 году.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на 15-ом форуме YES в Киеве, организованном Фондом Виктора Пинчука, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Хочу подчеркнуть: как не дождались, когда пророчили дефолт Украины в 2014-2015 годах, когда у нас было едва $5 млрд золотовалютных резервов, так и не дождутся никакой дестабилизации сейчас", – сказал он.

По его словам, правительство защитит Украину в финансовом плане.

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"Украина сейчас является историей успеха на рынках развивающихся стран", – подчеркнул Порошенко.
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 Теги: Порошенко, дефолт

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Сегодня, 11:44 » Автор: Богдан Процив
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