Раздел: Экономика
Украинцам пообещали рост минималки и пенсии в 2019 году
Кабинет министров Украины принял проект государственного бюджета на 2019 год и направил его на рассмотрение парламента
Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Сегодня она (зарплата, – Ред.) составляет 3723 гривни. Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению – 4172 гривни. Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным", – сказал Гройсман, презентуя проект госбюджета на 2019 год.
Также глава правительства пообещал провести монетизацию субсидий и осовременивание пенсий.
"Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически – с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством… Что касается субсидий – как бы не изменялась цена газа в Украине вынужденно, мы покроем всех кому это необходимо субсидиями", – заявил Гройсман.
Также он отметил, что будет расширен круг лиц, которые будут иметь право на субсидию.
Как известно, сегодня, 14 сентября, Кабинет министров Украины принял проект государственного бюджета на 2019 год и направил его на рассмотрение парламента.
Основные показатели бюджета-2019 озвучил перед принятием премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также призвал "не раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами".
Так, рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.
Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.
По словам премьер-министра, проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.
Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.
Напомним, Владимир Гройсман уже отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.
Читайте также: Украинцам могут повысить пенсии
"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – заявлял Гройсман, обращаясь к депутатам Верховной Рады.
Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал повышение минимальной зарплаты с 1 января 2019 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Сегодня она (зарплата, – Ред.) составляет 3723 гривни. Уже с 1 января 2019 года по нашему предложению – 4172 гривни. Этот тот расчетный показатель, который на данный момент является абсолютно реалистичным", – сказал Гройсман, презентуя проект госбюджета на 2019 год.
Также глава правительства пообещал провести монетизацию субсидий и осовременивание пенсий.
"Пенсии будут впервые проиндексированы автоматически – с 1 марта 2019 года, как это и предусмотрено законодательством… Что касается субсидий – как бы не изменялась цена газа в Украине вынужденно, мы покроем всех кому это необходимо субсидиями", – заявил Гройсман.
Также он отметил, что будет расширен круг лиц, которые будут иметь право на субсидию.
Как известно, сегодня, 14 сентября, Кабинет министров Украины принял проект государственного бюджета на 2019 год и направил его на рассмотрение парламента.
Основные показатели бюджета-2019 озвучил перед принятием премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он также призвал "не раздувать бюджет, который не подкреплен деньгами".
Так, рост украинской экономики в 2019 году предусмотрен на уровне 3%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. Ранее в Минфине уточняли, что безопасным для государства является уровень госдолга ниже 60%.
Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен, то есть на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год.
По словам премьер-министра, проект бюджета-2019 предусматривает инфляцию 7,4%.
Ранее Кабинет министров Украины обещал, что внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 год до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.
Напомним, Владимир Гройсман уже отмечал, что Государственный бюджет Украины на 2019 год должен быть сбалансированным, справедливым и реалистичным.
Читайте также: Украинцам могут повысить пенсии
"Он должен быть сбалансированным, он должен быть справедливым, и он должен быть реалистичным, потому что за каждую цифру мы будем с вами нести ответственность. Я думаю, что настало время ещё раз продемонстрировать, что мы способны принимать ответственные решения, и эти ответственные решения будут позитивно отражаться на жизни украинских граждан", – заявлял Гройсман, обращаясь к депутатам Верховной Рады.
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