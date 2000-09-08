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Украинцам пообещали рост минималки и пенсии в 2019 году

Украинцам пообещали рост минималки и пенсии в 2019 году

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