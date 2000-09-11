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Раздел: Экономика  
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АЗС повысили цены на топливо

АЗС повысили цены на топливоРост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны.

За выходные цены бензина и дизтоплива в сетях АЗС WOG и ОККО выросли на 46 коп./л и 50 коп./л соответственно.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95», передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Бензин марки А-92 в сети WOG подорожал до 32,95 грн/л, А-95 - до 33,95 грн/л, А-95+ - до 34,95 грн/л. Цена на ДТ на WOG выросла до 31,45 грн/л. В сети ОККО цена бензина А-92 выросла до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л, дизельное топливо - до 31,49 грн/л.

Все виды топлива на станциях SOCAR также подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 32,99 грн/л, А-95 - до 33,99 грн/л, А-95+ - до 34,99 грн/л, ДТ - до 31,49 грн/л. На 34–54 коп./л повысили стоимость топлив KLO, Glusco.

Такие сети, как «Автотранс», «Катрал» «Укр-Петроль» и «Нефтек» повысили цены на 30–40 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 17 сентября выросла на 13 коп./л, бензинов - на 13–16 коп./л.

Напомним, розничные цены растут из-за продолжающегося ослабления гривни по отношению к доллару и евро. За последние две недели официальный курс гривни к доллару опустился на 2,4% до 28,38 грн/долл. с 27,7 грн/долл., к евро - на 4,1% с 31,63 грн/евро до 32,94 грн/евро.

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Также в начале сентября продолжился рост европейских котировок бензина и дизтоплива. По сравнению со средним значением котировок за последние две недели августа, бензин вырос на 1% ($10/т), дизтопливо - на 3% ($20/т).
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 Теги: АЗС, цены

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Сегодня, 15:32 » Автор: Богдан Процив
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