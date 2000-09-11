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Раздел: Экономика  
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Власти не намерены особо повышать соцстандарты в следующем году

Власти не намерены особо повышать соцстандарты в следующем годуБюджет является очень консервативным, заявила Маркарова, но соответствует всем приоритетам правительства.

Власти не намерены особо повышать соцстандарты в следующем году

Проект госбюджета на 2019 год предполагается рост всех социальных стандартов на 2%. Об этом сообщила и.о. министра финансов Оксана Маркарова, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Проект бюджета не закладывает курс доллара. Макроэкономические показатели утверждаются Кабинетом министров. Тот макропрогноз, который утвержден в сценарии номер один мы и использовали, как базу для планирования бюджета. Относительно цифр социальных, то мы закладываем минимальную зарплату на уровне около 4200 грн, и соответственно рост всех социальных стандартов + 2%. Бюджет является очень консервативным, одновременно соответствует всем приоритетам правительства", - сказала Маркарова.

По ее словам, в 2019 году продолжатся реформы медицинской сферы, образовательной сферы, поддержка ряда секторов, в том числе агропрограммы, и обеспечения всем необходимым сектора обороны и безопасности.

Отметим, в следующем году, как ожидает правительство, экономика Украины вырастет на 3%, а инфляция составит не более 8%.

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Проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.
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 Теги: соцстандарты, бюджет

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Сегодня, 16:56 » Автор: Богдан Процив
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