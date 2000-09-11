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Раздел: Экономика  
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Украинский лоукостер отложил старт регулярных рейсов

Украинский лоукостер отложил старт регулярных рейсовВозможно авиакомпания откроет первые регулярные рейсы в октябре.

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как первый национальный лоукост, отложила на зимнюю навигацию начало выполнения регулярных рейсов.

Об этом LIGA.net сообщил гендиректор SkyUp Евгений Хайнацкий, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

Ранее компания собиралась открыть продажу билетов на первые регулярные рейсы в июле 2018 года. Сейчас перевозчик выполняет чартерные полеты в интересах туроператора Join UP! из Киева (Жуляны), Харькова, Одессы, Львова и Запорожья на курорты Египта, Албании и Турции.

\вЂњРеализация наших планов чуть-чуть задерживаются. Начало регулярных рейсов зависит от поставки самолетов. Сейчас мы находимся на стадии получения третьего самолета\вЂњ, вЂ” сказал Хайнацкий.

\"Я думаю, что до конца сентября он будет внесен в реестр гражданских воздушных судов Госавиаслужбы. Поэтому давайте дождемся октября, когда у нас будет анонсирование начала продаж билетов на регулярные рейсы\В», вЂ” добавил он.

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Он уточнил, что возможно авиакомпания откроет первые регулярные рейсы в октябре, а программа полетов будет выполняться в зимнюю навигацию (конец октябрь 2018 вЂ” март 2019 гг).

Кроме того, до конца года компания планирует расширить флот.
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 Теги: Украинский лоукостер, рейс

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Сегодня, 21:46 » Автор: Едгар Букмирза
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