Раздел: Экономика
НБУ ухудшил прогноз по экономике на следующий год
После роста на 3,4% в текущем году, в следующем развитие экономики резко замедлится до 2,5%, считают в НБУ.
В 2019 году роста реального ВВП Украины замедлится до 2,5%. Такие данные содержатся в прогнозе Совета Национального банка.
В документе отмечается, что в 2018 году ВВП вырастет на 3,4%, после чего рост замедлится до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ожидания НБУ отличаются от прогноза правительства, который ожидает рост ВВП в 2018 году на 3,2%, на 3,0% в 2019 году и на 3,8% в 2020 году.
Читайте также: В Минфине объяснили уменьшение средств казначейства
Отметим, по данным Госслужбы статистики, во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%.
В 2019 году роста реального ВВП Украины замедлится до 2,5%. Такие данные содержатся в прогнозе Совета Национального банка.
В документе отмечается, что в 2018 году ВВП вырастет на 3,4%, после чего рост замедлится до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ожидания НБУ отличаются от прогноза правительства, который ожидает рост ВВП в 2018 году на 3,2%, на 3,0% в 2019 году и на 3,8% в 2020 году.
Читайте также: В Минфине объяснили уменьшение средств казначейства
Отметим, по данным Госслужбы статистики, во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%.
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