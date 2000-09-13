» » НБУ ухудшил прогноз по экономике на следующий год
Раздел: Экономика  
0

НБУ ухудшил прогноз по экономике на следующий год

НБУ ухудшил прогноз по экономике на следующий годПосле роста на 3,4% в текущем году, в следующем развитие экономики резко замедлится до 2,5%, считают в НБУ.

В 2019 году роста реального ВВП Украины замедлится до 2,5%. Такие данные содержатся в прогнозе Совета Национального банка.

В документе отмечается, что в 2018 году ВВП вырастет на 3,4%, после чего рост замедлится до 2,5% в 2019 году и до 2,9% в 2020 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ожидания НБУ отличаются от прогноза правительства, который ожидает рост ВВП в 2018 году на 3,2%, на 3,0% в 2019 году и на 3,8% в 2020 году.

Читайте также: В Минфине объяснили уменьшение средств казначейства

Отметим, по данным Госслужбы статистики, во втором квартале 2018 года рост ВВП Украины составил 3,6%, тогда как в первом квартале темп роста был ниже – 3,1%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: экономика, НБУ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:52 » Автор: Богдан Процив
     82
     0

Похожие новости по теме

В правительстве спрогнозировали рост экономики Украины В правительстве спрогнозировали рост экономики Украины

Накануне МВФ ухудшил прогноз роста экономики для Украины.

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта.

МЭРТ улучшило прогноз роста экономики Украины на 2018 год МЭРТ улучшило прогноз роста экономики Украины на 2018 год

Эксперты прогнозируют, что инфляция в следующем году составит 8%, в 2020 году - 6,8%.

Нацбанк ожидает ускорения экономического роста Нацбанк ожидает ускорения экономического роста

На поточный год Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП до 3,4%.

Украину ждет рост экономики и цен, - S&P Украину ждет рост экономики и цен, - S&P

Курс гривны за год опустится еще ниже.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх