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Раздел: Экономика  
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В Укрпочте рассказали, когда смогут проводить банковские операции

В Укрпочте рассказали, когда смогут проводить банковские операции В случае принятия закона Укрпочта запустит обслуживание своих карт в течение года.

87 ведущих почтовых операторов мира являются банками, для Укрпочты возможность стать банком появится после принятия законопроекта в Верховной Раде, который предлагает уполномочить почтового оператора предоставлять услуги по обслуживанию почтовых счетов и осуществлять эмиссию электронных платежных средств.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил руководитель компании Укрпочта Игорь Смелянский в интервью liga.net.

"Закон посвящен исключительно платежам, счетам и переводам. А через банков-партнеров мы сможем, безусловно, в том числе выдавать кредиты. Более того, мы для банков откроем всю эту аудиторию, которая сейчас для них закрыта", - сказал он.

Также он отметил, что сейчас компания обслуживает 4,5 млн пенсионеров.

"Вот уже базовая цифра. Это только пенсионеры, а в селах живут не только они. Поэтому я уверен, что если мы будем единственным финансовым институтом и сделаем это выгодно и удобно (не через административное давление, - ред.), это сработает…А зная больше о клиенте, мы начинаем делать деньги на информации", - сказал Смелянский.

По его прогнозу, в случае принятия закона Укрпочта запустит обслуживание своих карт в течение года.

Кроме того, он отметил, что сейчас Укрпочта устанавливает 5000 терминалов для приема банковских карт. Также компания планирует выдать 5-7 миллионов банковских карт в случае принятия соответствующего закона.

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Как известно, Укрпочта выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк выступает против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации Приватбанка превысила 50% рынка.
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 Теги: Укрпочта

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Сегодня, 12:04 » Автор: Богдан Процив
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