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Раздел: Экономика  
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В Украине изменили порядок регистрации безработных

В Украине изменили порядок регистрации безработныхПри центрах занятости вводят должность карьерного советника.

Кабинет Министров создал институт карьерного советника при центрах занятости. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Новая должность предусмотрена обновленным порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

Карьерный советник будет информировать ищущих работу о наличии вакансий, начале предпринимательской деятельности, консультировать относительно возможной переподготовки по своей профессии или получении новых навыков, проводить профориентацию. Карьерный советник также обязан вносить информацию о безработных лицах в Единую информационно-аналитическую систему Государственной службы занятости и формировать их персональную карточку.

Предусматривается, что лица, уволенные со службы в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил, берутся на учет в центре занятости и имеют право на первоочередное получение услуг.

Новый порядок вводит также понятие профилирования, в том числе оценку степени мотивации человека к работе, спрос на его профессию на рынке труда, возможности трудоустройства, риски длительной безработицы.После первичного профилирования карьерный советник и ищущий работу составляют индивидуальный план предоставления услуг.

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Согласно документу, центры занятости будут вести учет лиц, которые ищут работу, независимо от их места регистрации.
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 Теги: безработные, регистрация

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Сегодня, 13:34 » Автор: Богдан Процив
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