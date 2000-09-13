Раздел: Экономика
В Украине изменили порядок регистрации безработных
При центрах занятости вводят должность карьерного советника.
Кабинет Министров создал институт карьерного советника при центрах занятости. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Новая должность предусмотрена обновленным порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Карьерный советник будет информировать ищущих работу о наличии вакансий, начале предпринимательской деятельности, консультировать относительно возможной переподготовки по своей профессии или получении новых навыков, проводить профориентацию. Карьерный советник также обязан вносить информацию о безработных лицах в Единую информационно-аналитическую систему Государственной службы занятости и формировать их персональную карточку.
Предусматривается, что лица, уволенные со службы в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил, берутся на учет в центре занятости и имеют право на первоочередное получение услуг.
Новый порядок вводит также понятие профилирования, в том числе оценку степени мотивации человека к работе, спрос на его профессию на рынке труда, возможности трудоустройства, риски длительной безработицы.После первичного профилирования карьерный советник и ищущий работу составляют индивидуальный план предоставления услуг.
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Согласно документу, центры занятости будут вести учет лиц, которые ищут работу, независимо от их места регистрации.
Кабинет Министров создал институт карьерного советника при центрах занятости. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.
Новая должность предусмотрена обновленным порядком регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.
Карьерный советник будет информировать ищущих работу о наличии вакансий, начале предпринимательской деятельности, консультировать относительно возможной переподготовки по своей профессии или получении новых навыков, проводить профориентацию. Карьерный советник также обязан вносить информацию о безработных лицах в Единую информационно-аналитическую систему Государственной службы занятости и формировать их персональную карточку.
Предусматривается, что лица, уволенные со службы в зоне проведения Антитеррористической операции и Операции объединенных сил, берутся на учет в центре занятости и имеют право на первоочередное получение услуг.
Новый порядок вводит также понятие профилирования, в том числе оценку степени мотивации человека к работе, спрос на его профессию на рынке труда, возможности трудоустройства, риски длительной безработицы.После первичного профилирования карьерный советник и ищущий работу составляют индивидуальный план предоставления услуг.
Читайте также: В Укрпочте рассказали, когда смогут проводить банковские операции
Согласно документу, центры занятости будут вести учет лиц, которые ищут работу, независимо от их места регистрации.
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