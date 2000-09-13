В Украине ВВП на душу населения вырастет в полтора раза, - МВФ

Рост в Украине ожидается выше среднего в мире.



В ближайшие пять лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда, передает интернет-издание



По состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс долларов, развивающихся стран - 5,49 тыс долларов, средний по миру - 11,73 тыс долларов, развитых стран - 48,97 тыс долларов.



Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс долларов - для Украины (рост 50%), 7,43 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс долларов - средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс долларов - для развитых стран (рост 19%).



Более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.

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По этому показателю, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс долларов, развивающихся стран - 12,51 тыс долларов, средний по миру - показатель отсутствует, развитых стран - 51,42 тыс долларов.



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Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 12,26 тыс долларов - для Украины (рост 33%), 16,5 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 32%), средний по миру - показатель отсутствует, 60,29 тыс долларов - для развитых стран (17%). Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В ближайшие пять лет ВВП на душу населения в Украине вырастет на 50%. Об этом говорится в прогнозе Международного валютного фонда, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По состоянию на 2018 год валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет 2,82 тыс долларов, развивающихся стран - 5,49 тыс долларов, средний по миру - 11,73 тыс долларов, развитых стран - 48,97 тыс долларов.Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году эти показатели составят 4,22 тыс долларов - для Украины (рост 50%), 7,43 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 35%), 14,49 тыс долларов - средний по миру (рост 24%), 58,46 тыс долларов - для развитых стран (рост 19%).Более точным показателем ВВП на душу населения считается показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.По этому показателю, по состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет 9,21 тыс долларов, развивающихся стран - 12,51 тыс долларов, средний по миру - показатель отсутствует, развитых стран - 51,42 тыс долларов.Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит 12,26 тыс долларов - для Украины (рост 33%), 16,5 тыс долларов - для развивающихся стран (рост 32%), средний по миру - показатель отсутствует, 60,29 тыс долларов - для развитых стран (17%).



