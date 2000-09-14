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Регулятор потребовал повысить цены на электроэнергию для населения

Регулятор потребовал повысить цены на электроэнергию для населения

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Украинцев готовят к очередному подорожанию электроэнергии Эксперт предупредил о возможном новом повышении тарифов на электроэнергию для населения.