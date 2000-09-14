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Раздел: Экономика  
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Регулятор потребовал повысить цены на электроэнергию для населения

Регулятор потребовал повысить цены на электроэнергию для населенияНацкомиссиия по энергетике считает необходимым повышение тарифа для населения.

Тариф на электроэнергию для населения в Украине на сегодняшний день покрывает только 50% себестоимости.

Об этом заявил член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Коваленко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Болезненным вопросом нового рынка [электроэнергии – ред.] является перекрестное субсидирование. На сегодня 50% стоимости электрической энергии возмещается потребителями. Это очень низкий уровень. На мой взгляд, этот вопрос может быть решен только одним путем: одновременное принятие решения о повышении тарифа для населения и введении действенной системы субсидий для незащищенных слоев населения", – сказал Коваленко.

По его мнению, этот вопрос является сложным для всей страны, однако необходимым для внедрения нового рынка.

Напомним, что НКРЭКУ отменила формулу Роттердам+, однако соответствующее решение вступит в силу с 1 июля 2019 года.

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С 1 июля 2019 года в Украине должен начать работу новый рынок электроэнергии. При этом цена электроэнергии, отпускаемой ТЭС и другими производителями, будет регулироваться исключительно рыночным спросом и предложением.
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 Теги: электроэнергия, тарифы

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Сегодня, 10:04 » Автор: Богдан Процив
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