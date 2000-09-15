Раздел: Экономика
В Украине значительно уменьшилось число семей, получающих субсидии
В январе-августе назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств, что на 58,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.
В течение восьми месяцев 2018 года число семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В январе-августе 2018 года назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число таких домохозяйств уменьшилось на 58,1%", - говорится в сообщении.
При этом средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 37,3% и составил 96,5 грн.
Общая сумма назначенных субсидий в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года - 3 млрд 239,6 млн грн.
В то же время в январе-августе 2018 года 613,5 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Число домохозяйств, которым были назначены субсидии, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 6,3%.
Общая сумма назначенных за восемь месяцев субсидий составила 1 млрд 876,6 млн грн, за соответствующий период 2017 года - 1 млрд 841,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,3% и составил 3069,6 грн.
Напомним, проект государственного бюджета на 2019 год, который был представлен Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.
Накануне в правительстве заявили, что планируют расширить круг лиц, которые могут получать субсидии, после изменения цены на газ.
Читайте также: Названо число украинских семей, получающих субсидии
Перед этим сообщалось, что украинцам снизили субсидии в четыре раза.
В течение восьми месяцев 2018 года число семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В январе-августе 2018 года назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число таких домохозяйств уменьшилось на 58,1%", - говорится в сообщении.
При этом средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 37,3% и составил 96,5 грн.
Общая сумма назначенных субсидий в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года - 3 млрд 239,6 млн грн.
В то же время в январе-августе 2018 года 613,5 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Число домохозяйств, которым были назначены субсидии, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 6,3%.
Общая сумма назначенных за восемь месяцев субсидий составила 1 млрд 876,6 млн грн, за соответствующий период 2017 года - 1 млрд 841,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,3% и составил 3069,6 грн.
Напомним, проект государственного бюджета на 2019 год, который был представлен Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.
Накануне в правительстве заявили, что планируют расширить круг лиц, которые могут получать субсидии, после изменения цены на газ.
Читайте также: Названо число украинских семей, получающих субсидии
Перед этим сообщалось, что украинцам снизили субсидии в четыре раза.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
250
0
Также советуем посмотреть
- Забавные снимки с котами-воришками
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
- Авиакомпания знатно оконфузилась с надписью на самолете
- Под Радой начались стычки, ранен полицейский
- Санкции против России: возможные последствия
- Любопытный баклан испортил работу финской метеостанции
- ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
Оставьте свой комментарий