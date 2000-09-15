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Раздел: Экономика  
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В Украине значительно уменьшилось число семей, получающих субсидии

В Украине значительно уменьшилось число семей, получающих субсидии В январе-августе назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств, что на 58,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

В течение восьми месяцев 2018 года число семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В январе-августе 2018 года назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число таких домохозяйств уменьшилось на 58,1%", - говорится в сообщении.

При этом средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 37,3% и составил 96,5 грн.

Общая сумма назначенных субсидий в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года - 3 млрд 239,6 млн грн.

В то же время в январе-августе 2018 года 613,5 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Число домохозяйств, которым были назначены субсидии, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 6,3%.

Общая сумма назначенных за восемь месяцев субсидий составила 1 млрд 876,6 млн грн, за соответствующий период 2017 года - 1 млрд 841,9 млн грн. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,3% и составил 3069,6 грн.

Напомним, проект государственного бюджета на 2019 год, который был представлен Кабинетом министров на рассмотрение Верховной Рады 14 сентября, предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Накануне в правительстве заявили, что планируют расширить круг лиц, которые могут получать субсидии, после изменения цены на газ.

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Перед этим сообщалось, что украинцам снизили субсидии в четыре раза.
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 Теги: Украина, субсидии

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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