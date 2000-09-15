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Раздел: Экономика  
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Темпы роста реального ВВП оказались выше ожиданий Нацбанка

Темпы роста реального ВВП оказались выше ожиданий Нацбанка Ранний урожай улучшил рост ВВП.

Украинская экономика ускорила рост до 3,8% во втором квартале 2018 в годовом измерении. Фактические темпы роста реального ВВП были выше ожиданий Национального банка в 3,2%. Главной причиной стал ранний старт сбора урожая этого года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"За вычетом этого фактора динамика реального ВВП в целом соответствовала ожиданиям Национального банка", – отметил регулятор.

В общем основным двигателем роста реального ВВП ожидаемо остается внутренний спрос, прежде всего потребительский.

Напомним, согласно предварительной оперативной оценке Государственной службы статистики, обнародованной в середине августа, показатель роста составлял 3,6%.

Согласно прогнозу НБУ, в текущем году рост реального ВВП ускорится до 3,4% с 2,5% в прошлом. В то же время НБУ ожидает замедления роста в 2019 году до 2,5% с последующим ускорением до 2,9% в 2020 году.

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При этом в проекте госбюджета на 2019 год Кабмин прогнозирует рост экономики на 3%.
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 Теги: ВВП, рост

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Сегодня, 11:27 » Автор: Богдан Процив
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