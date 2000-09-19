» » Первый автобан в Украине может соединить Мариуполь и Запорожье
Раздел: Экономика  
0

Первый автобан в Украине может соединить Мариуполь и Запорожье

Первый автобан в Украине может соединить Мариуполь и ЗапорожьеФинансирование планируется привлечь у Германии.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства автобана Мариуполь - Запорожье.

Об этом он сообщил в фейсбуке по итогам своего визита в Германию и переговоров с немецким министром экономики Питером Альтмайером, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua.

"Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС".

Также Омелян сообщил, что обсуждал с представителями немецкого правительства инициативу президента Петра Порошенко о шефской помощи населенным пунктам на Донбассе. По его словам, Германии предложили взять опеку над Краматорском.

"По инициативе Президента Украины обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорске по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города", - заявил Омелян.

Читайте также: Газпром обвалился в рейтинге мировых энергетических гигантов

Напомним, что 17 августа Служба автомобильных дорог в Киевской области заказала разработку технико-экономического обоснования строительства концессионной автомобильной дороги Киев - Белая Церковь. Предполагается, что стоимость 50-километрового автобана составит около 7,5 млрд гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: автобан

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:44 » Автор: Богдан Процив
     4
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, где в Украине может появиться первая построенная по евростандартам трасса Стало известно, где в Украине может появиться первая построенная по евростандартам трасса

Первая в Украине дорога по евростандартам может появиться на Донбассе.

Участок трассы Киев-Одесса сделают платным Участок трассы Киев-Одесса сделают платным

Укравтодор намерен сделать платным автобан М-05 Киев - Одесса на участке от Кольцевой дороги столицы до города Белая Церковь.

Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине Названа стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине

Стоимость проезда по платным дорогам в Европе – 50-70 евроцентов.

В Украине может появиться полноценный автобан В Украине может появиться полноценный автобан

Автотрасса Н-02 Львов - Тернополь является составной транспортного коридора, объединяющего Балтику с Черным морем.

На ремонт дорог в Украине в 2017 году предусмотрено 30 млрд гривен На ремонт дорог в Украине в 2017 году предусмотрено 30 млрд гривен

Планируется отремонтировать более 2 тыс. км автодорог и 80 мостов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх