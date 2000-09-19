Первый автобан в Украине может соединить Мариуполь и Запорожье

Финансирование планируется привлечь у Германии.



Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства автобана Мариуполь - Запорожье.



Об этом он сообщил в фейсбуке по итогам своего визита в Германию и переговоров с немецким министром экономики Питером Альтмайером, передает интернет-издание



"Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС".



Также Омелян сообщил, что обсуждал с представителями немецкого правительства инициативу президента Петра Порошенко о шефской помощи населенным пунктам на Донбассе. По его словам, Германии предложили взять опеку над Краматорском.



"По инициативе Президента Украины обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорске по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города", - заявил Омелян.



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Напомним, что 17 августа Служба автомобильных дорог в Киевской области заказала разработку технико-экономического обоснования строительства концессионной автомобильной дороги Киев - Белая Церковь. Предполагается, что стоимость 50-километрового автобана составит около 7,5 млрд гривен. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Германия рассматривает возможность финансирования строительства автобана Мариуполь - Запорожье.Об этом он сообщил в фейсбуке по итогам своего визита в Германию и переговоров с немецким министром экономики Питером Альтмайером, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua "Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС".Также Омелян сообщил, что обсуждал с представителями немецкого правительства инициативу президента Петра Порошенко о шефской помощи населенным пунктам на Донбассе. По его словам, Германии предложили взять опеку над Краматорском."По инициативе Президента Украины обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорске по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города", - заявил Омелян.Напомним, что 17 августа Служба автомобильных дорог в Киевской области заказала разработку технико-экономического обоснования строительства концессионной автомобильной дороги Киев - Белая Церковь. Предполагается, что стоимость 50-километрового автобана составит около 7,5 млрд гривен.



