Раздел: Экономика
Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленности
Компания опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября.
НАК Нафтогаз Украины повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 10%. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Нафтогаз предлагает газ по цене 11 199,00 - 12 155,0 грн/тыс. кубометров (без НДС). По сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цены увеличены на 9,4-9,7%, отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
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Цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 грн/тыс. кубометров, на условиях оплаты по факту поставки - 14 586 грн/тыс. кубометров.
НАК Нафтогаз Украины повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 10%. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Нафтогаз предлагает газ по цене 11 199,00 - 12 155,0 грн/тыс. кубометров (без НДС). По сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цены увеличены на 9,4-9,7%, отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Читайте также: НБУ ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 20 гривен
Цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 грн/тыс. кубометров, на условиях оплаты по факту поставки - 14 586 грн/тыс. кубометров.
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