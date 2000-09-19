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Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленности

Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленности

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Нафтогаз пообещал снизить цены для некоторых клиентов Начиная с весны 2018, цена на газ для некоторых потребителей упадет.