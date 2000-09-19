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Раздел: Экономика  
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Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленности

Нафтогаз повысил цены на природный газ для промышленностиКомпания опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 октября.

НАК Нафтогаз Украины повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей почти на 10%. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Нафтогаз предлагает газ по цене 11 199,00 - 12 155,0 грн/тыс. кубометров (без НДС). По сравнению с ценами на сентябрь, в октябре цены увеличены на 9,4-9,7%, отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что предложенные цены дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

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Цена на газ для промышленных потребителей, потребляющих от 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия задолженности за газ и на условиях предоплаты, установлена на уровне 13 438,8 грн/тыс. кубометров, на условиях оплаты по факту поставки - 14 586 грн/тыс. кубометров.
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 Теги: газ, промышленность, тарифы

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Сегодня, 13:13 » Автор: Богдан Процив
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