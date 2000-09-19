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Раздел: Экономика  
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В Украину прибыл второй локомотив General Electric

В Украину прибыл второй локомотив General ElectricСудно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск.

В Украину прибыл уже второй по счету тепловоз TE33AC "Тризуб" General Electric, произведенный специально для "Укрзализныци".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

Отмечается, что судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск 24 сентября. 25 сентября стартовала отгрузка локомотива.

Судно под флагом Антигуа и Барбуда вышло из американского порта Норфолк 7 сентября, следовательно, весь путь до Украины был преодолен за 17 дней.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ получили доступ к документам "Укрэксимбанка" о поставках локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании "Укрзализныця".

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Напомним, General Electric отправила первый локомотив в Украину 8 августа. Во вторник, 11 сентября, в порт города Черноморск он прибыл.
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 Теги: локомотив General Electric, Украина

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Сегодня, 19:12 » Автор: Едгар Букмирза
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