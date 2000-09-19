Раздел: Экономика
В Украину прибыл второй локомотив General Electric
Судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск.
В Украину прибыл уже второй по счету тепловоз TE33AC "Тризуб" General Electric, произведенный специально для "Укрзализныци".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
Отмечается, что судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск 24 сентября. 25 сентября стартовала отгрузка локомотива.
Судно под флагом Антигуа и Барбуда вышло из американского порта Норфолк 7 сентября, следовательно, весь путь до Украины был преодолен за 17 дней.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ получили доступ к документам "Укрэксимбанка" о поставках локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании "Укрзализныця".
Читайте также: General Electric отправила второй локомотив для Укрзализныци
Напомним, General Electric отправила первый локомотив в Украину 8 августа. Во вторник, 11 сентября, в порт города Черноморск он прибыл.
В Украину прибыл уже второй по счету тепловоз TE33AC "Тризуб" General Electric, произведенный специально для "Укрзализныци".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.
Отмечается, что судно BBC ELBE прибыло в порт Черноморск 24 сентября. 25 сентября стартовала отгрузка локомотива.
Судно под флагом Антигуа и Барбуда вышло из американского порта Норфолк 7 сентября, следовательно, весь путь до Украины был преодолен за 17 дней.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ получили доступ к документам "Укрэксимбанка" о поставках локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании "Укрзализныця".
Читайте также: General Electric отправила второй локомотив для Укрзализныци
Напомним, General Electric отправила первый локомотив в Украину 8 августа. Во вторник, 11 сентября, в порт города Черноморск он прибыл.
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