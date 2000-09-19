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Стало известно, когда примут решение о цене на газ

Стало известно, когда примут решение о цене на газ

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