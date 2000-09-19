Раздел: Экономика
Стало известно, когда примут решение о цене на газ
Вопрос очень проблемный для населения.
Кабинет Министров Украины, как ожидается, на этой неделе примет решение о продлении специальных обязательств на рынке газа, в том числе установит отпускную цену газа для населения и теплокоммунэнерго.
Об этом на пресс-конференции в Киеве 25 сентября сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
По его мнению, такое решение будет принято не позднее четверга. "Какую цену примет правительство – мы не знаем", – сказал Витренко. Коммерческий директор "Нафтогазу" отметил, что в компании надеются на изменение схемы реализации газа.
"Нафтогаз" предлагает, чтобы газ населению поставляла входящая в его структуру газопоставляющая компания, а не подразделения облгазов, большинство из которых подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу, сказал Витренко.
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"Облгазы Фирташа имеют монопольное положение на рынке. Они получают деньги от населения и не в полной мере расплачиваются с "Нафтогазом". У нас проблемы с "мертвыми душами" и неплатежами.
Мы предложили правительству изменения и рассчитываем, что изменения уже на этой неделе найдут отражение в новой редакции постановления о возложении специальных обязательств на "Нафтогаз", – подчеркнул топ-менеджер НАК.
Кабинет Министров Украины, как ожидается, на этой неделе примет решение о продлении специальных обязательств на рынке газа, в том числе установит отпускную цену газа для населения и теплокоммунэнерго.
Об этом на пресс-конференции в Киеве 25 сентября сказал главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.
По его мнению, такое решение будет принято не позднее четверга. "Какую цену примет правительство – мы не знаем", – сказал Витренко. Коммерческий директор "Нафтогазу" отметил, что в компании надеются на изменение схемы реализации газа.
"Нафтогаз" предлагает, чтобы газ населению поставляла входящая в его структуру газопоставляющая компания, а не подразделения облгазов, большинство из которых подконтрольны бизнесмену Дмитрию Фирташу, сказал Витренко.
Читайте также: Гройсман пояснил, когда примут решение об увольнении Насирова
"Облгазы Фирташа имеют монопольное положение на рынке. Они получают деньги от населения и не в полной мере расплачиваются с "Нафтогазом". У нас проблемы с "мертвыми душами" и неплатежами.
Мы предложили правительству изменения и рассчитываем, что изменения уже на этой неделе найдут отражение в новой редакции постановления о возложении специальных обязательств на "Нафтогаз", – подчеркнул топ-менеджер НАК.
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