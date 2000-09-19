Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Газпром уже должен Украине более $2,6 млрд

Газпром уже должен Украине более $2,6 млрд

Похожие новости по теме

Газпром отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража Оба решения Стокгольмского арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат.