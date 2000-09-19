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Раздел: Экономика  
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Газпром уже должен Украине более $2,6 млрд

Газпром уже должен Украине более $2,6 млрдГазпром должен нам заплатить.

Штраф российского "Газпрома" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража по делу против "Нафтогаза Украины" достиг уже 110 млн долларов.

Об этом на пресс-конференции сказал главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"По нашим расчетам, только сумма компенсации, которую Газпром должен нам заплатить, уже превышает 110 миллионов долларов", - заявил Витренко.

Таким образом, Газпром уже должен уплатить в пользу Украины более чем 2,6 млрд долларов.

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Витренко также подчеркнул, что из общей суммы выигрыша в 4,6 млрд долларов Украина часть уже покрыла за счет поставок газа из России. Премии руководству были выплачены на эту часть.
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 Теги: Газпром, Украина, штраф

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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