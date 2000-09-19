Раздел: Экономика
Газпром уже должен Украине более $2,6 млрд
Газпром должен нам заплатить.
Штраф российского "Газпрома" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража по делу против "Нафтогаза Украины" достиг уже 110 млн долларов.
Об этом на пресс-конференции сказал главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"По нашим расчетам, только сумма компенсации, которую Газпром должен нам заплатить, уже превышает 110 миллионов долларов", - заявил Витренко.
Таким образом, Газпром уже должен уплатить в пользу Украины более чем 2,6 млрд долларов.
Читайте также: Газпром в 2017 году поставил более 2,4 млрд кубов газа на Донбасс
Витренко также подчеркнул, что из общей суммы выигрыша в 4,6 млрд долларов Украина часть уже покрыла за счет поставок газа из России. Премии руководству были выплачены на эту часть.
Штраф российского "Газпрома" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража по делу против "Нафтогаза Украины" достиг уже 110 млн долларов.
Об этом на пресс-конференции сказал главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"По нашим расчетам, только сумма компенсации, которую Газпром должен нам заплатить, уже превышает 110 миллионов долларов", - заявил Витренко.
Таким образом, Газпром уже должен уплатить в пользу Украины более чем 2,6 млрд долларов.
Читайте также: Газпром в 2017 году поставил более 2,4 млрд кубов газа на Донбасс
Витренко также подчеркнул, что из общей суммы выигрыша в 4,6 млрд долларов Украина часть уже покрыла за счет поставок газа из России. Премии руководству были выплачены на эту часть.
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