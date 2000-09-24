Сети АЗС повысили цены на бензин

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

АЗС повысили цены на топливо Рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на резкое ослабление гривны.

Цены на бензин и дизельное топливо резко подскочили вверх За последние сутки средняя стоимость бензина и дизельного топлива в сетях автозаправочных станций увеличилась на 50 копеек за литр.

Топливо за выходные подорожало За выходные бензин и дизельное топливо подорожали во многих сетях автозаправочных станций.