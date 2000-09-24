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Раздел: Экономика  
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Сети АЗС повысили цены на бензин

Сети АЗС повысили цены на бензинНа ОККО все виды топлива подорожали на 50 копеек.

За последние сутки ряд сетей АЗС повысил цены на бензин и дизельное топливо в пределах 10–50 коп./л. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы А-95.

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л. Так, цена бензина А-92 выросла до 33,49 грн/л, А-95 - до 34,49 грн/л, А-95+ - до 35,49 грн/л, дизельное топливо - до 31,99 грн/л.

Все виды топлива на станциях UPG подорожали на 30 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,20 грн/л, А-95 - до 31,20 грн/л, А-95+ - до 34,00 грн/л, ДТ - до 28,60 грн/л. На 19 коп./л и 20 коп./л повысили стоимость топлив БРСМ-Нафта и Chipo.

Такие сети, как Автотранс, Параллель, Jazz Oil, Катрал, Укр-Петроль и Нефтек повысили цены на 10–50 коп./л.

Средняя розничная цена ДТ по стране 26 сентября выросла на 9 коп./л, бензинов - на 8-11 коп./л.

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Напомним, рост цен в рознице начался с 20-х чисел августа в ответ на ослабление гривни.
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 Теги: бензин, АЗС

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Сегодня, 12:54 » Автор: Богдан Процив
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