Раздел: Экономика
Монетизация субсидий может начаться с 1 января
Суммы назначенных субсидий будут зачисляться на специальные банковские счета.
Кабинет министров работает над внедрением монетизации субсидий для населения в три этапа. Первый может начаться уже с 1 января.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в публикации РБК-Украина.
В среду, 26 сентября, на заседании правительства приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий. В экспертном заключении к данному решению указано, что оно разработано для подготовки согласованных позиций по монетизации.
Отмечается, что на сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа:
с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов;
с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019 года;
с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.
Предполагается, что суммы назначенных субсидий будут перечисляться на банковские счета со специальным режимом использования - деньги можно будет потратить исключительно на оплату ЖКХ-услуг. Остаток средств после отопительного периода при отсутствии задолженности можно будет потратить на свое усмотрение.
Возглавил межведомственную группу первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
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Напомним, что Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.
Кабинет министров работает над внедрением монетизации субсидий для населения в три этапа. Первый может начаться уже с 1 января.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в публикации РБК-Украина.
В среду, 26 сентября, на заседании правительства приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий. В экспертном заключении к данному решению указано, что оно разработано для подготовки согласованных позиций по монетизации.
Отмечается, что на сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа:
с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов;
с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019 года;
с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.
Предполагается, что суммы назначенных субсидий будут перечисляться на банковские счета со специальным режимом использования - деньги можно будет потратить исключительно на оплату ЖКХ-услуг. Остаток средств после отопительного периода при отсутствии задолженности можно будет потратить на свое усмотрение.
Возглавил межведомственную группу первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Читайте также: Сети АЗС повысили цены на бензин
Напомним, что Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.
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