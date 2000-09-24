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Раздел: Экономика  
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Монетизация субсидий может начаться с 1 января

Монетизация субсидий может начаться с 1 январяСуммы назначенных субсидий будут зачисляться на специальные банковские счета.

Кабинет министров работает над внедрением монетизации субсидий для населения в три этапа. Первый может начаться уже с 1 января.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в публикации РБК-Украина.

В среду, 26 сентября, на заседании правительства приняли решение о создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по монетизации жилищных субсидий. В экспертном заключении к данному решению указано, что оно разработано для подготовки согласованных позиций по монетизации.

Отмечается, что на сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа:

с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов;

с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019 года;

с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.

Предполагается, что суммы назначенных субсидий будут перечисляться на банковские счета со специальным режимом использования - деньги можно будет потратить исключительно на оплату ЖКХ-услуг. Остаток средств после отопительного периода при отсутствии задолженности можно будет потратить на свое усмотрение.

Возглавил межведомственную группу первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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Напомним, что Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.
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 Теги: монетизация субсидий

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Сегодня, 14:21 » Автор: Богдан Процив
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