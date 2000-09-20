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Госпакет акций Центрэнерго оценили в $225 млн

Госпакет акций Центрэнерго оценили в $225 млнСоветник по приватизации Центрэнерго оценил госпакет акций энергогенерирующей компании в 6 млрд грн.

Советник по приватизации ПАО Центрэнерго, польская компания Ernst&Young z Corporate Finance sp.k предлагает установить стартовую цену 78,3% энергогенерирующей компании на уровне 5,98 млрд грн или $225,48 млн. Об этом говорится в докладной записке Министерства финансов о фискальных рисках госбюджета в 2019 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В министерстве напомнили, что Фонд госимущества объявил конкурсы по отбору советников для подготовки к приватизации и продажи пакетов акций 14 обществ (конкурсы по 6 обществам уже проведены).

"С учетом сроков согласования условий договоров с советниками и согласования избранных на конкурсах советников Кабмином, подготовка к приватизации указанных обществ может начаться лишь в конце 2018 года - в начале 2019 года. Таким образом, в 2018 году может быть продан только пакет акций размером 78,289% уставного капитала Центрэнерго, – отметили в Минфине.

При этом законом о госбюджете на 2018 год поступления от приватизации государственного имущества предусмотрены в сумме 21,3 млрд грн. Таким образом, в этом году в госбюджет ожидается значительное невыполнение поступлений от приватизации госимущества. Это в свою очередь приведет к увеличению государственных заимствований, увеличению госдолга и расходов на его обслуживание", – сказано в сообщении.

Ожидается, что Центрэнерго станет первым объектом, с которого начнут большую приватизацию. ФГИУ надеется продать компанию до конца 2018 года. Ernst&Young уже начала поиск покупателя.

Центрэнерго – не единственная энергокомпания, которую хотят национализировать в этом году. Кроме нее под приватизацию подпадают ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Азовмаш, Турбоатом, Электротяжмаш и Сумыхимпром. Также хотят в ФГИУ хочет продать Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, Украгролизинг, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию.

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В правительстве ожидали, что продажа гособъектов принесет в бюджет 21,3 млрд грн.
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 Теги: Центрэнерго

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Сегодня, 17:30 » Автор: Богдан Процив
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