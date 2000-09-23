Раздел: Экономика
Курс доллара в обменных пунктах повысился
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 8,23 коп., курс покупки - на 6,6 коп.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в четверг, 27 сентября, по сравнению с 26 сентября повысился на 8,23 коп. до 28,2391 UAH/USD, курс покупки - на 6,6 коп. до 27,9524 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро повысился на 0,12 коп. до 32,6194 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,68 коп. до 33,2106 UAH/EUR.
Ранее в Нацбанке заявили, что к концу года курс гривны к доллару должен составить 28,5 гривен.
Читайте также: Тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%
Как сообщалось, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.
Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в четверг, 27 сентября, по сравнению с 26 сентября повысился на 8,23 коп. до 28,2391 UAH/USD, курс покупки - на 6,6 коп. до 27,9524 UAH/USD. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Средний курс покупки евро повысился на 0,12 коп. до 32,6194 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,68 коп. до 33,2106 UAH/EUR.
Ранее в Нацбанке заявили, что к концу года курс гривны к доллару должен составить 28,5 гривен.
Читайте также: Тарифы на газ для населения могут вырасти на 25%
Как сообщалось, проект госбюджета на 2019 год построен на курсе доллара на уровне 29,4 гривен.
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