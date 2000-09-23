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Раздел: Экономика  
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Банковский кризис 2014-2017 годов стоил Украине 40% ВВП, - USAID

Банковский кризис 2014-2017 годов стоил Украине 40% ВВП, - USAIDАналитики USAID заявляют, что на сегодня в банках более половины неработающих кредитов.

Потери от банковского кризиса 2014-2017 годов в Украине оцениваются в 40% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Потери от банковского кризиса 2014-2017 года в Украине составляли около 40% ВВП. Количество банков сократилось вдвое", - говорится в исследовании.

Кроме того, отмечается, что даже в тех банках, которые остались работать на рынке, уровень неработающих кредитов достигает более половины кредитного портфеля, и, например, в ПриватБанке он доходит до 80%.

"Многие из тех банков, что остались, имеют чрезвычайно высокий уровень неработающих кредитов (56% от общей суммы кредитов и более 80% - у ПриватБанка)", - отмечают авторы исследования.

Исследование "Лизинговая отрасль в Украине: тенденции и рекомендации для роста" проводилось экспертами проекта USAID "Трансформация финансового сектора". Это первый детальный аналитический обзор рынка лизинговых услуг в Украине.

На презентации авторы исследования подчеркнули, что с макроэкономической точки зрения, лизинг может стать тем финансовым инструментом, который поможет профинансировать реновацию устаревших производственных мощностей и обновление инфраструктуры в Украине.

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Украине прогнозируют стремительный рост спроса на услуги лизинговых компаний в ближайшие 3-5 лет.
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 Теги: ВВП, кризис

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Сегодня, 10:28 » Автор: Богдан Процив
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