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Раздел: Экономика  
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Украина получит 50 млн евро кредита

Украина получит 50 млн евро кредитаЕИБ выделит деньги на расшивку узких мест "Укрзализныци" и "Укравтодора".

Европейский инвестиционный банк одобрил выделение кредитной линии в 50 млн евро, чтобы помочь Укрзализныци и Укравтодору ликвидировать узкие места в европейских транспортных сетях. Об этом в четверг, 27 сентября, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на interfax.com.ua.

Проект совет директоров одобрил 19 сентября этого года.

Согласно документу, речь идет о проектах малой транспортной инфраструктуры объемом до 20 млн евро.

Инвестиции предназначены для улучшения взаимодействия в рамках Восточного соседства и обеспечивают существенную поддержку для небольших по размерам, но локально значимых проектов. Предполагается также, что такое финансирование улучшит безопасность дорожного движения.

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В документе ЕИБ указывается, что общая стоимость этого рамочного проекта составляет примерно 110 млн евро, однако другие источники софинансирования не уточняются.
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 Теги: кредит, дороги

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Сегодня, 10:40 » Автор: Богдан Процив
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