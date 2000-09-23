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Раздел: Экономика  
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Доллар в обменниках продолжает дорожать

Доллар в обменниках продолжает дорожатьРанее в Нацбанке заявили, что к концу года курс гривны к доллару должен составить 28,5 гривен.

В пятницу, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 5,93 коп до 28,0400 грн.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 8,03 коп – до 28,3743 грн. Максимальный курс покупки составил 28,15 грн, минимальный курс продажи – 28,25 грн, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Средний курс покупки евро упал на 8,70 коп и составляет 32,5617 грн, средний курс продажи упал на 8,10 коп до 33,1717. Продать евро дороже можно за 32,8 грн, купить дешевле – за 33,0 грн.

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Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,0 коп и составляет 3,847 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,4 коп и составляет 4,365 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,18 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи – 4,25 грн.
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 Теги: доллар, обменники

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Сегодня, 13:40 » Автор: Богдан Процив
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