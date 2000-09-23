Доллар в обменниках продолжает дорожать

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Средний курс продажи американской валюты упал на 7,83 коп – до 28,4367 грн.

В среду, 8 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 6,53 коп до 26,9147 грн.