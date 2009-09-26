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Раздел: Экономика  
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Украина резко увеличила экспорт орехов

Украина резко увеличила экспорт ореховВ прошлом году Украина экспортировала грецкий орех на $100,8 млн.

За семь месяцев 2018 года экспорт грецкого ореха Украиной составил $67,1 млн, что на 83% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева на своей Facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В прошлом году Украина экспортировала грецкий орех на $100,8 млн, что на 27,5% больше, чем в 2016 году ($79,1 млн).

По словам Трофимцевой, больше украинских орехов покупают страны ЕС ($61,7 млн в 2017 году) и Азии ($23,2млн).

Кроме того, по данным USDA, Украина произведет в 2018/19 маркетинговом году 132 тыс.тонн ореха грецкого, что на 22% выше урожая прошлого маркетингового года.

Это связано с тем, что в 2017 году в Украине было высажено 1 843 га ореховых садов, а уже в этом году эта цифра превысила 2,4 тыс.га.

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Общие площади ореховых садов в Украине на сегодня составляют более 18 тыс. га, или 8,1% от общей площади садов.
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 Теги: орехи, экспорт

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Сегодня, 10:20 » Автор: Богдан Процив
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