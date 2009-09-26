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Раздел: Экономика  
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Банки повышают ставки по депозитам в гривне

Банки повышают ставки по депозитам в гривнеПодорожали гривневые вклады.

По итогам прошедшей недели средние ставки по вкладам в гривне незначительно выросли, а валютные депозиты не претерпели изменений.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Liga.net.

Максимально подорожали гривневые вклады периодом от 1 до 3 месяцев, их стоимость выросла на 0,02 п.п. и составляет 10,96% годовых.

Синхронно поднялась доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,53%, до 13,54% и до 13,01% годовых соответственно).

Депозиты в национальной валюте на срок до месяца не претерпели изменений и по-прежнему предлагают 6,52% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 7,74% годовых.

Средняя процентная ставка по депозитам в долларах по бессрочным сбережениям составляет 0,96% годовых. Вклады до месяца предлагают 1,10% годовых, от месяца до 3 месяцев – 1,2% годовых.

Доходность долларовых депозитов сроком от 3 до 6 месяцев составляет – 2,04%, а от 6 до 12 – 2,54% годовых. Сбережения периодом свыше года начисляют 2,8% годовых.

Бессрочные сбережения в евро предлагают среднюю доходность в 0,59% годовых. Стоимость депозитов сроком до месяца составляет 0,61% годовых, а от месяца до 3 месяцев – 1,02% годовых.

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Вклады в европейской валюте периодом от 3 до 6 месяцев предлагают 1,39% годовых, а от 6 до 12 месяцев – 1,81% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок свыше года составляет 2,03% годовых.
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 Теги: Банки, ставки по депозитам, гривна

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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