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Раздел: Экономика  
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Гройсман анонсировал «системное повышение» пенсий

Гройсман анонсировал «системное повышение» пенсийСейчас разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал "системное повышение" пенсий уже с 1 марта 2019 года. Об этом глава правительства заявил в эфире канала ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.

По его словам, сейчас перед ним стоит две задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей.

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Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения. "В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн", – добавил премьер.
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 Теги: Гройсман, пенсии

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Сегодня, 09:44 » Автор: Богдан Процив
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