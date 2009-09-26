Раздел: Экономика
Гройсман анонсировал «системное повышение» пенсий
Сейчас разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал "системное повышение" пенсий уже с 1 марта 2019 года. Об этом глава правительства заявил в эфире канала ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.
По его словам, сейчас перед ним стоит две задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей.
Читайте также: Валютный рынок в Украине стабилизировался
Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения. "В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн", – добавил премьер.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал "системное повышение" пенсий уже с 1 марта 2019 года. Об этом глава правительства заявил в эфире канала ICTV, комментируя проект Госбюджета на следующий год, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Мы повышаем пенсии, но я бы хотел, чтобы украинские пенсионеры получали еще выше. Уже с 1 марта мы проиндексируем пенсии и это будет системное повышение, каждый год. Но тяжелые задачи не выполняются мгновенно", – заявил Гройсман.
По его словам, сейчас перед ним стоит две задачи: с одной стороны, не допустить краха экономики Украины из-за невыполнения обязательств перед международными партнерами, с другой – защитить людей.
Читайте также: Валютный рынок в Украине стабилизировался
Он отметил, что для этого разрабатывается система субсидий, которые компенсируют риски для незащищенных категорий населения. "В 2017 году начали процесс изменения минимальной зарплаты. Этим мы подталкиваем рост, в частности, средней зарплаты. Сегодня работодатели, испытывая дефицит кадров, уже идут на ее повышение. Это означает, что в декабре мы сможем иметь среднюю зарплату не менее 10 тыс. грн", – добавил премьер.
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