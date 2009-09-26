Раздел: Экономика
Украина должна отдать 427 млрд гривен внешних долгов в следующем году
Украина будет выплачивать долги не только в 2019 году, а в 2020 и 2021.
Украина в 2019 году должна отдать треть государственного бюджета, то есть 427 млрд гривен, чтобы частично погасить внешние долги. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала ICTV.
"У нас бюджет следующего года составит один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета", - рассказал Гройсман.
Он также подчеркнул, что Украина будет выплачивать долги не только в 2019 году, а в 2020 и 2021.
В свою очередь и. о. министра финансов Оксана Маркарова напомнила, что правительство разработало стратегию управления долгом страны.
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"Беспрецедентная цифра - это возвращение наших долгов. Но мы накануне подачи бюджета приняли стратегию управления долгом, где мы показали, как мы будем двигаться ближайшие три года. Так мы будем не только выполнять наши обязательства, но и постепенно уменьшать соотношение внешнего долга к ВВП", - добавила Маркарова.
Украина в 2019 году должна отдать треть государственного бюджета, то есть 427 млрд гривен, чтобы частично погасить внешние долги. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире канала ICTV.
"У нас бюджет следующего года составит один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета", - рассказал Гройсман.
Он также подчеркнул, что Украина будет выплачивать долги не только в 2019 году, а в 2020 и 2021.
В свою очередь и. о. министра финансов Оксана Маркарова напомнила, что правительство разработало стратегию управления долгом страны.
Читайте также: Украинцы задолжали за коммуналку 38 млрд гривен
"Беспрецедентная цифра - это возвращение наших долгов. Но мы накануне подачи бюджета приняли стратегию управления долгом, где мы показали, как мы будем двигаться ближайшие три года. Так мы будем не только выполнять наши обязательства, но и постепенно уменьшать соотношение внешнего долга к ВВП", - добавила Маркарова.
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