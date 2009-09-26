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Украина должна отдать 427 млрд гривен внешних долгов в следующем году

Украина должна отдать 427 млрд гривен внешних долгов в следующем году

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