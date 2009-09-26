В Украине подорожал бензин

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Сети АЗС повысили цены на бензин На ОККО все виды топлива подорожали на 50 копеек.

Цены на бензин и дизельное топливо резко подскочили вверх За последние сутки средняя стоимость бензина и дизельного топлива в сетях автозаправочных станций увеличилась на 50 копеек за литр.