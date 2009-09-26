Раздел: Экономика
В Украине подорожал бензин
Ряд крупных сетей АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 17-70 коп./л.
Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 17-70 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
Так, в сети Укр-Петроль все виды топлива подорожали на 70 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 30,05 грн/л, А-95 - до 30,75 грн/л, А-95+ - до 31,10 грн/л, дизельное топливо - до 29,60 грн/л.
Сеть ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л, дизельное топливо - до 32,49 грн/л.
В сети Укргазвыдобування на 50 коп/л выросли цены на бензины А-92, А-95 и ДТ до 30,50 грн/л, 31,50 грн/л и 29,50 грн/л соответственно.
Кроме этого, на 40 коп/л на все виды топлива подняла сеть UPG. А-92 выросла до 31,10 грн/л, А-95 - до 32,10 грн/л, А-95+ - до 34,90 грн/л, дизельное топливо - до 29,50 грн/л.
Такие сети, как AMIC, SOCAR, БРСМ-Нафта, KLO, Параллель, Надежда, Нефтек и Народна повысили цены на 17-40 коп/л.
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Средняя розничная цена ДТ по стране 2 октября выросла на 12 коп/л, бензинов - на 11-15 коп/л.
Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо в пределах 17-70 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на enkorr.
Так, в сети Укр-Петроль все виды топлива подорожали на 70 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 30,05 грн/л, А-95 - до 30,75 грн/л, А-95+ - до 31,10 грн/л, дизельное топливо - до 29,60 грн/л.
Сеть ОККО подняла цены на все виды топлива на 50 коп/л. Цена бензина А-92 выросла до 33,99 грн/л, А-95 - до 34,99 грн/л, А-95+ - до 35,99 грн/л, дизельное топливо - до 32,49 грн/л.
В сети Укргазвыдобування на 50 коп/л выросли цены на бензины А-92, А-95 и ДТ до 30,50 грн/л, 31,50 грн/л и 29,50 грн/л соответственно.
Кроме этого, на 40 коп/л на все виды топлива подняла сеть UPG. А-92 выросла до 31,10 грн/л, А-95 - до 32,10 грн/л, А-95+ - до 34,90 грн/л, дизельное топливо - до 29,50 грн/л.
Такие сети, как AMIC, SOCAR, БРСМ-Нафта, KLO, Параллель, Надежда, Нефтек и Народна повысили цены на 17-40 коп/л.
Читайте также: Украина с начала года снизила импорт газа на четверть
Средняя розничная цена ДТ по стране 2 октября выросла на 12 коп/л, бензинов - на 11-15 коп/л.
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