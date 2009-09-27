Раздел: Экономика
Киев и Варшава подписали новый газовый контракт
PGNiG подписала контракт с украинской ERU.
Польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы Укртрансгазу.
Об этом сообщили в пресс-службе польской компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Договор между компаниями предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года.
Сырье будет использоваться для собственных нужд Укртрансгаза. Лучшее ценовое предложение определило выбор подрядчика.
Как сообщил вице-президент PGNiG SA по коммерческим вопросам Мачей Воняк, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, добываемый PGNiG в Польше.
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Отметим, что с августа 2016 года до конца июня 2018 года PGNiG SA экспортировала в Украину более 1,3 млрд. куб природного газа.
Польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы Укртрансгазу.
Об этом сообщили в пресс-службе польской компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Договор между компаниями предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года.
Сырье будет использоваться для собственных нужд Укртрансгаза. Лучшее ценовое предложение определило выбор подрядчика.
Как сообщил вице-президент PGNiG SA по коммерческим вопросам Мачей Воняк, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, добываемый PGNiG в Польше.
Читайте также: Гриневич рассказала о перспективах повышении зарплат учителям
Отметим, что с августа 2016 года до конца июня 2018 года PGNiG SA экспортировала в Украину более 1,3 млрд. куб природного газа.
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