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Раздел: Экономика  
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Киев и Варшава подписали новый газовый контракт

Киев и Варшава подписали новый газовый контрактPGNiG подписала контракт с украинской ERU.

Польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с Energy Resources of Ukraine на поставку газа оператору газотранспортной системы Укртрансгазу.

Об этом сообщили в пресс-службе польской компании, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Договор между компаниями предусматривает поставку более 200 млн куб. м газа с октября 2018 года по 1 мая 2019 года.

Сырье будет использоваться для собственных нужд Укртрансгаза. Лучшее ценовое предложение определило выбор подрядчика.

Как сообщил вице-президент PGNiG SA по коммерческим вопросам Мачей Воняк, компания предлагает клиентам газ из различных источников и направлений, включая СПГ из Катара, США или Норвегии, газ с европейских рынков и газ, добываемый PGNiG в Польше.

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Отметим, что с августа 2016 года до конца июня 2018 года PGNiG SA экспортировала в Украину более 1,3 млрд. куб природного газа.
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 Теги: газовый контракт

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Сегодня, 16:34 » Автор: Богдан Процив
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