Раздел: Экономика
Поступления в местные бюджеты выросли на четверть
В сентябре поступления в местные бюджеты от налогоплательщиков составили 18 400 000 000 грн.
В январе-сентябре 2018 году до местных бюджетов поступило 165,2 млрд грн платежей, что на 23,6% больше (31,5 млрд грн), чем за такой же период прошлого года.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, в сентябре поступления в местные бюджеты от налогоплательщиков составили 18,4 млрд грн. Это на 34,3%, или на 4,7 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
С начала года в сводный бюджет поступило 163,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24,2%, или на 31,9 млнд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Читайте также: Киев и Варшава подписали новый газовый контракт
Поступления налога и сбора на доходы физических лиц в сентябре выросли на 20% - до 19 млрд грн.
В январе-сентябре 2018 году до местных бюджетов поступило 165,2 млрд грн платежей, что на 23,6% больше (31,5 млрд грн), чем за такой же период прошлого года.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Так, в сентябре поступления в местные бюджеты от налогоплательщиков составили 18,4 млрд грн. Это на 34,3%, или на 4,7 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года.
С начала года в сводный бюджет поступило 163,8 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц, что на 24,2%, или на 31,9 млнд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Читайте также: Киев и Варшава подписали новый газовый контракт
Поступления налога и сбора на доходы физических лиц в сентябре выросли на 20% - до 19 млрд грн.
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