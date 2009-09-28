У Нафтогаза есть запасной план на случай запуска Северного потока-2

В случае запуска газопровода, Россия должна будет компенсировать Украина 12 миллиардов долларов, говорит Витренко.



У Нафтогаза есть запасной план на случай, если газопровод Северный поток-2 будет запущен. Об этом в эфире заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает интернет-издание



На вопрос, есть ли у Украины план "Б" на случай, если Северный поток-2 заработает, Витренко сообщил: "Да, мы подали соответствующий иск в Арбитраж – это 12 млрд долларов. Это как раз сумма, что отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен Северный поток-2 и мощности украинской ГТС не будут применены. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа. Мы именно это и делаем с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года", - рассказал Витренко.



"В данном случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ибо решение будет принято уже после того, как закончится контракт, поэтому просто речь идет о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет более чем 12 млрд долларов", – добавил Витренко.



Читайте также: Украина остановила импорт природного газа из Словакии



Стоит отметить, что сам проект Северный поток-2 оценивается в 11 миллиардов долларов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У Нафтогаза есть запасной план на случай, если газопровод Северный поток-2 будет запущен. Об этом в эфире заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 5.ua На вопрос, есть ли у Украины план "Б" на случай, если Северный поток-2 заработает, Витренко сообщил: "Да, мы подали соответствующий иск в Арбитраж – это 12 млрд долларов. Это как раз сумма, что отражает компенсацию ущерба, который понесет Украина, если будет построен Северный поток-2 и мощности украинской ГТС не будут применены. Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. Поэтому мы можем сейчас требовать пересмотра тарифа. Мы именно это и делаем с одной стороны. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года", - рассказал Витренко."В данном случае сам уровень тарифа не имеет никакого практического значения, ибо решение будет принято уже после того, как закончится контракт, поэтому просто речь идет о компенсации недополученной тарифной выручки. И эта компенсация составляет более чем 12 млрд долларов", – добавил Витренко.Стоит отметить, что сам проект Северный поток-2 оценивается в 11 миллиардов долларов.





Загрузка...