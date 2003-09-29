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Раздел: Экономика  
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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики УкраиныЭксперты Всемирного банка прогнозировали замедление роста ВВП, если не будут проведены необходимые реформы.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%.

Об этом сказал ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан в Киеве в четверг, 4 октября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в 2019 году Всемирный банк ожидает роста ВВП на уровне 3,5% ВВП.

Напомним, в апреле Всемирный банк подтвердил прогноз по ВВП Украины на нынешний год на уровне 3,5%. Однако тогда отмечалось, что если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 рост ВВП может снизиться на 2 п.п. При этом прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы был сохранен на уровне 4%.

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В августе сообщалось, что во втором квартале 2018 года украинская экономика ускорилась до 3,6%. По отношению к предыдущему кварталу экономика страны добавила 0,9%. ВВП Украины растет десятый квартал подряд.
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 Теги: Всемирный банк, ВВП

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Сегодня, 14:40 » Автор: Богдан Процив
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