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Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на войну на Донбассе

Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на войну на Донбассе

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