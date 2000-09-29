Раздел: Экономика
Порошенко рассказал, сколько Украина тратит на войну на Донбассе
Война отнимает у Украины огромное количество денег.
Из-за российско-украинской войны, которая продолжается на Донбассе, на оборону Украины тратится 6% ВВП, что составляет примерно 200 миллиардов долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Только на оборону мы тратим 6% ВВП. На 25% сократился наш экспорт, потому что на оккупированных территориях восточной Украины расположены 30% нашего промышленного потенциала. Понятно, что это экономическая и гуманитарная катастрофы с фатальными последствиями для этих регионов, где уровень безработицы составил почти 60%, а 20% детей не посещают школу и большинство населения лишено доступа к медицинской помощи,
– рассказал глава государства.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина тратит на армию
Кроме того, украинский президент отметил, что сейчас на оккупированных территориях находятся 3 миллиона украинцев, и еще около 100 тысяч – под арестом.
"Еще полтора миллиона русскоязычных украинцев, опасаясь снова оказаться под властью Москвы, были вынуждены уехать в западном направлении. Мы их приняли, обеспечив переселенцев жильем и рабочими местами", – добавил Порошенко.
Из-за российско-украинской войны, которая продолжается на Донбассе, на оборону Украины тратится 6% ВВП, что составляет примерно 200 миллиардов долларов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Только на оборону мы тратим 6% ВВП. На 25% сократился наш экспорт, потому что на оккупированных территориях восточной Украины расположены 30% нашего промышленного потенциала. Понятно, что это экономическая и гуманитарная катастрофы с фатальными последствиями для этих регионов, где уровень безработицы составил почти 60%, а 20% детей не посещают школу и большинство населения лишено доступа к медицинской помощи,
– рассказал глава государства.
Читайте также: Стало известно, сколько Украина тратит на армию
Кроме того, украинский президент отметил, что сейчас на оккупированных территориях находятся 3 миллиона украинцев, и еще около 100 тысяч – под арестом.
"Еще полтора миллиона русскоязычных украинцев, опасаясь снова оказаться под властью Москвы, были вынуждены уехать в западном направлении. Мы их приняли, обеспечив переселенцев жильем и рабочими местами", – добавил Порошенко.
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