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Раздел: Экономика  
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Цены на автогаз снизились

Цены на автогаз снизилисьРозничные цены на сжиженный газ по состоянию на 5 ноября снизились в среднем до 15,46 грн/литр.

Розничные цены на сжиженный газ снизились в среднем по стране на 6 коп./л - до 15,46 грн/л. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом в среду, 5 декабря, пишет enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

Так, группа Приват опустила цены на 1-5 коп./л, до 15,46-15,58 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 1 коп./л, - до 15,96 грн/л.

Такие сети, как AMIC, Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Glusco, Автотранс, UPG, Параллель, Род-Ник и Катрал, опустили цены на 1-40 коп./л.

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Напомним, с 3 по 4 декабря стоимость автогаза на АЗС в Украине продолжила снижение на 10-70 коп./л.
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 Теги: автогаз, цены

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Сегодня, 14:08 » Автор: Богдан Процив
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