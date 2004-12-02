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Раздел: Экономика  
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Гройсман объявил глобальную проверку облгазов

Гройсман объявил глобальную проверку облгазовПоставщики газа придумали потребителям несуществующие долги.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что планирует провести глобальную проверку облгазов-монополистов, котоыіе насчитывают жителям непонятные долги и завышают цену на газ.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Перед этим лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пожаловался, что людям задним числом насчитывают долги за газ и выставляют суммы в счетах, выше установленных Кабмином.

Премьер отметил, что также видел подобные сообщения.

"Я тоже видел это в СМИ и обеспокоен, потому что людям начисляют какие-то причудливые долги. Заявляю, платите не более 8,55 (грн/куб. - ред.). И только по счетчику. Все остальное - мошенничество. Никаких прошлых долгов быть не может", - заявил Гройсман.

Он добавил, что инициирует глобальную проверку местных облгазов с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал глава правительства.

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Он добавил, что планирует глобальную проверку всех облгазов, чтобы "привести их в чувство", поскольку уже слишком много жалоб на их работу.
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 Теги: Гройсман, облгаз

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Сегодня, 11:15 » Автор: Богдан Процив
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