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Раздел: Экономика  
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В местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную сумму

В местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную суммуВсего за 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 209,7 млрд грн платежей.

В ноябре в местные бюджеты налогоплательщиками уплачено рекордную в 2018 году сумму - 23,2 млрд грн. В сравнении с ноябрем прошлого года поступления выросли на 22%, или на 4,2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС), передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Всего за 11 месяцев 2018 года в местные бюджеты поступило 209,7 млрд грн платежей, что на 21,9%, или на 37,7 млрд грн превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

С начала года в сводный бюджет поступило 204,7 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 24,3%, или на 40,1 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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В ноябре поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 20,9 млрд грн. В сравнении с ноябрем прошлого года поступления НДФЛ выросли почти на 26%, или на 4,3 млрд грн.
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 Теги: налоги, местные бюджеты

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Сегодня, 14:51 » Автор: Богдан Процив
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