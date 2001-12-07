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Раздел: Экономика  
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Гривна укрепилась на фоне доллара

Гривна укрепилась на фоне доллараНацбанк укреплял гривну всю неделю.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,63 гривни.

Напомним, 7 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривны за доллар.

7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривны за доллар.

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НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривны.
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 Теги: курс валют, гривна

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Сегодня, 10:55 » Автор: Богдан Процив
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