Раздел: Экономика
Гривна укрепилась на фоне доллара
Нацбанк укреплял гривну всю неделю.
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,63 гривни.
Напомним, 7 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривны за доллар.
7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривны за доллар.
Читайте также: Стало известно, когда МВФ обсудит сотрудничество с Украиной
НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривны.
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 5 копеек, установив его на 10 декабря на уровне 27,82 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на ЭП.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,63 гривни.
Напомним, 7 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривны за доллар.
7 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривны за доллар.
Читайте также: Стало известно, когда МВФ обсудит сотрудничество с Украиной
НБУ укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривны.
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