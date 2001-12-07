Французская компания инвестирует в Одесский порт €20 млн

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«Royal Dutch Shell» из Нидерландов и киевская компания «Надра Юзовская» заключили договор, позволяющий дать старт работам на Юзовском месторождении газа. Подписанный документ позволит компании из Нидерландов в ближайшее время начать бурение на участке. Соглашение между компаниями было подписано сегодня, в четверг, в