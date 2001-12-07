Раздел: Экономика
Французская компания инвестирует в Одесский порт €20 млн
Документ об инвестициях уже подписан.
Французская транспортная судоходная компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт €20 млн.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в ТОП-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.
По его словам, в течение следующих пяти лет грузопоток существенно увеличится.
CMA CGM Group - французская транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе, занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Крупнейший во Франции и третий по величине в мире морским контейнерный перевозчик.
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Компания представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих региональных отделений, состоящий более чем из 750 офисов и филиалов.
Французская транспортная судоходная компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт €20 млн.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в ТОП-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.
По его словам, в течение следующих пяти лет грузопоток существенно увеличится.
CMA CGM Group - французская транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе, занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Крупнейший во Франции и третий по величине в мире морским контейнерный перевозчик.
Читайте также: Предприятия Украины сократили добычу угля
Компания представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих региональных отделений, состоящий более чем из 750 офисов и филиалов.
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