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Раздел: Экономика  
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Французская компания инвестирует в Одесский порт €20 млн

Французская компания инвестирует в Одесский порт €20 млнДокумент об инвестициях уже подписан.

Французская транспортная судоходная компания CMA CGM инвестирует в Одесский порт €20 млн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей Facebook-странице, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Подписано документ об инвестициях в объеме 20 млн евро ведущего контейнерного оператора Франции, который входит в ТОП-3 контейнерных операторов мира, CMA CGM в Одесский порт", - написал он.

По его словам, в течение следующих пяти лет грузопоток существенно увеличится.

CMA CGM Group - французская транспортная судоходная компания со штаб-квартирой в Марселе, занимается преимущественно контейнерными морскими перевозками. Крупнейший во Франции и третий по величине в мире морским контейнерный перевозчик.

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Компания представлена на каждом континенте, более чем в 160 странах мира, через международную сеть своих региональных отделений, состоящий более чем из 750 офисов и филиалов.
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 Теги: порт, инвестиции

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Сегодня, 12:52 » Автор: Богдан Процив
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