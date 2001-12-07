Раздел: Экономика
В Украине снизились цены на АЗС
На АЗС с 7 по 10 декабря стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС снизилась на 0,1-2,2 грн/литр.
В период с 7 по 10 декабря стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС снизилась на 0,1-2,2 грн/л. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в сети АЗС Parallel цены снизились на 50 коп./л, до: А-92 - 31,45 грн/л, А-95 - 32,45 грн/л, ДТ - 31,95 грн/л.
На станциях оператора KLO цены снизили на 20-90 коп./л, до: А-92 - 30,59 грн/л, А-95 - 30,99 грн/л, ДТ - 30,99 грн/л. На Shell цены уменьшились на 30-50 коп./л, до: А-92 - 30,49 грн/л, А-95 - 32,29 грн/л, ДТ - 31,79 грн/л. На столичных АЗС AMIС цены упали на 2-2,2 грн/л, до: А-92 - 29,29 грн/л, А-95 - 30,29 грн/л, ДТ - 29,79 грн/л.
Кроме того, стоимость бензинов и ДТ снизилась на АЗС операторов SOCAR, Neftek, BVS, Автотранс, РУР Групп, Катрал, и Укргаздобыча.
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Таким образом, по состоянию на 10 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 - 29,56 грн/л, А-95 - 30,70 грн/л, А-95 Премиум - 31,92 грн/л, ДТ - 30,43 грн/л.
В период с 7 по 10 декабря стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС снизилась на 0,1-2,2 грн/л. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в сети АЗС Parallel цены снизились на 50 коп./л, до: А-92 - 31,45 грн/л, А-95 - 32,45 грн/л, ДТ - 31,95 грн/л.
На станциях оператора KLO цены снизили на 20-90 коп./л, до: А-92 - 30,59 грн/л, А-95 - 30,99 грн/л, ДТ - 30,99 грн/л. На Shell цены уменьшились на 30-50 коп./л, до: А-92 - 30,49 грн/л, А-95 - 32,29 грн/л, ДТ - 31,79 грн/л. На столичных АЗС AMIС цены упали на 2-2,2 грн/л, до: А-92 - 29,29 грн/л, А-95 - 30,29 грн/л, ДТ - 29,79 грн/л.
Кроме того, стоимость бензинов и ДТ снизилась на АЗС операторов SOCAR, Neftek, BVS, Автотранс, РУР Групп, Катрал, и Укргаздобыча.
Читайте также: Гривна укрепилась на фоне доллара
Таким образом, по состоянию на 10 декабря средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 - 29,56 грн/л, А-95 - 30,70 грн/л, А-95 Премиум - 31,92 грн/л, ДТ - 30,43 грн/л.
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