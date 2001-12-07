Раздел: Экономика
Отопление в Киеве подорожает на 23%
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, тариф для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды повысился на 22,7% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Тариф для производства тепла для религиозных организаций вырос на 105,8% - с 478,56 грн за ГКал до 985,02 грн за ГКал.
В то же время тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1%, - с 1187,75 грн за ГКал до 984,67 грн за ГКал.
Читайте также: В Украине снизились цены на АЗС
Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, тариф для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды повысился на 22,7% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Тариф для производства тепла для религиозных организаций вырос на 105,8% - с 478,56 грн за ГКал до 985,02 грн за ГКал.
В то же время тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1%, - с 1187,75 грн за ГКал до 984,67 грн за ГКал.
Читайте также: В Украине снизились цены на АЗС
Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2019 года.
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