Раздел: Экономика
Украинцы оформили рекордное количество электрокаров в ноябре
В Украине в 2018 году зарегистрировано 18,97 тыс электрокаров.
В Украине в ноябре было зарегистрировано почти 1,16 тысячи гибридных авто и электрокаров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"В течение ноября зарегистрировано почти 1,16 тыс единиц электрокаров и гибридов, что является лучшим результатом за все время",— сообщили в агентстве.
По данным IRS Group, в ноябре на рынке выросла доля Tesla Model S, тогда как доля Nissan Leaf уменьшилась.
ТОП-3 по количеству зарегистрированных электрокаров в ноябре:
Nissan Leaf - 342 авто;
Renault Kangoo - 64 авто;
BMW I3 - 41 авто.
Если говорить о гибридных авто, то более популярной стала Chevrolet Volt, а Mitsubishi Outlander сместился в рейтинге на одну ступеньку ниже.
ТОП-3 по количеству зарегистрированных гибридов:
Toyota Rav-4 Hybrid - 151 авто;
Chevrolet Volt - 64 авто;
Toyota Prius - 39 авто.
Всего, по данным IRS Group, в Украине в 2018 году зарегистрировано 18,97 тыс электрокаров и гибридных авто, из которых 10,19 тыс - электрокары и 8,78 тыс - "гибриды".
Читайте также: В Европе продали рекордное количество электромобилей
Больше всего таких авто продано в Киеве - почти 5,53 тыс. На втором месте - Одесская область с 3,03 тыс проданных гибридных авто и электрокаров. Тройку лидеров замыкает Харьковская область с результатом в в 2,22 тыс проданных "экологичных" авто.
Напомним, Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.
В Украине в ноябре было зарегистрировано почти 1,16 тысячи гибридных авто и электрокаров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
"В течение ноября зарегистрировано почти 1,16 тыс единиц электрокаров и гибридов, что является лучшим результатом за все время",— сообщили в агентстве.
По данным IRS Group, в ноябре на рынке выросла доля Tesla Model S, тогда как доля Nissan Leaf уменьшилась.
ТОП-3 по количеству зарегистрированных электрокаров в ноябре:
Nissan Leaf - 342 авто;
Renault Kangoo - 64 авто;
BMW I3 - 41 авто.
Если говорить о гибридных авто, то более популярной стала Chevrolet Volt, а Mitsubishi Outlander сместился в рейтинге на одну ступеньку ниже.
ТОП-3 по количеству зарегистрированных гибридов:
Toyota Rav-4 Hybrid - 151 авто;
Chevrolet Volt - 64 авто;
Toyota Prius - 39 авто.
Всего, по данным IRS Group, в Украине в 2018 году зарегистрировано 18,97 тыс электрокаров и гибридных авто, из которых 10,19 тыс - электрокары и 8,78 тыс - "гибриды".
Читайте также: В Европе продали рекордное количество электромобилей
Больше всего таких авто продано в Киеве - почти 5,53 тыс. На втором месте - Одесская область с 3,03 тыс проданных гибридных авто и электрокаров. Тройку лидеров замыкает Харьковская область с результатом в в 2,22 тыс проданных "экологичных" авто.
Напомним, Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.
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