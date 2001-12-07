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Раздел: Экономика  
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Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городахНКРЭКУ пересчитала тарифы для восьми поставщиков теплоэнергии.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 11 декабря, изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:

КПТС Черкассытеплокоммунэнерго - 14,6%,

КП Гортепловодоэнергия КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,

КП Гортепловодоэнергия ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,

КП ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ - 17,8%,

КП ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ - 20,1%,

МКП Хмельницктеплокоммунэнерго - 18,2%,

МКП Одесская теплоэлектроцентраль №2 - 30,0%,

ООО Ровнетеплоэнерго - 28,1%

Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.

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Накануне НКРЭКУ повысила тарифы для 18 из 26 поставщиков теплоэнергии.
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 Теги: НКРЭКУ, тепло, тарифы

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Сегодня, 13:36 » Автор: Богдан Процив
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