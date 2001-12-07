Раздел: Экономика
Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах
НКРЭКУ пересчитала тарифы для восьми поставщиков теплоэнергии.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 11 декабря, изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:
КПТС Черкассытеплокоммунэнерго - 14,6%,
КП Гортепловодоэнергия КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,
КП Гортепловодоэнергия ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,
КП ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ - 17,8%,
КП ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ - 20,1%,
МКП Хмельницктеплокоммунэнерго - 18,2%,
МКП Одесская теплоэлектроцентраль №2 - 30,0%,
ООО Ровнетеплоэнерго - 28,1%
Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.
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Накануне НКРЭКУ повысила тарифы для 18 из 26 поставщиков теплоэнергии.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 11 декабря, изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:
КПТС Черкассытеплокоммунэнерго - 14,6%,
КП Гортепловодоэнергия КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,
КП Гортепловодоэнергия ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,
КП ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ - 17,8%,
КП ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ - 20,1%,
МКП Хмельницктеплокоммунэнерго - 18,2%,
МКП Одесская теплоэлектроцентраль №2 - 30,0%,
ООО Ровнетеплоэнерго - 28,1%
Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.
Читайте также: В обменниках понизился курс продажи доллара
Накануне НКРЭКУ повысила тарифы для 18 из 26 поставщиков теплоэнергии.
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