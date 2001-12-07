Тарифы на тепло для населения повысили еще в шести городах

НКРЭКУ пересчитала тарифы для восьми поставщиков теплоэнергии.



Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 11 декабря, изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии, сообщает интернет-издание



Тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:



КПТС Черкассытеплокоммунэнерго - 14,6%,



КП Гортепловодоэнергия КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,



КП Гортепловодоэнергия ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,



КП ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ - 17,8%,



КП ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ - 20,1%,



МКП Хмельницктеплокоммунэнерго - 18,2%,



МКП Одесская теплоэлектроцентраль №2 - 30,0%,



ООО Ровнетеплоэнерго - 28,1%



Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.



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Накануне НКРЭКУ повысила тарифы для 18 из 26 поставщиков теплоэнергии. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании во вторник, 11 декабря, изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина Тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:КПТС Черкассытеплокоммунэнерго - 14,6%,КП Гортепловодоэнергия КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,КП Гортепловодоэнергия ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,КП ВМР Винницагортеплоэнерго КГУ - 17,8%,КП ВМР Винницагортеплоэнерго ТЭЦ - 20,1%,МКП Хмельницктеплокоммунэнерго - 18,2%,МКП Одесская теплоэлектроцентраль №2 - 30,0%,ООО Ровнетеплоэнерго - 28,1%Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.Накануне НКРЭКУ повысила тарифы для 18 из 26 поставщиков теплоэнергии.





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