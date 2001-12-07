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Раздел: Экономика  
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ЕС сегодня перечислит Украине 500 млн евро

ЕС сегодня перечислит Украине 500 млн евроЕвропейский Союз 11 декабря перечислит Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.

Европейський Союз во вторник, 11 декабря, предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис в соцсети Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Еврокомиссар отметил, что ЕС продолжает быть активно вовлеченным в отношении Украины и поддерживает ее народ.

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Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи. В Министерстве финансов сообщили, что транш поступит в государственный бюджет в середине декабря.
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 Теги: ЕС, помощь

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Сегодня, 16:51 » Автор: Богдан Процив
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