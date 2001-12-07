Раздел: Экономика
ЕС сегодня перечислит Украине 500 млн евро
Европейский Союз 11 декабря перечислит Украине первый транш в размере 500 млн евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.
Европейський Союз во вторник, 11 декабря, предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис в соцсети Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Еврокомиссар отметил, что ЕС продолжает быть активно вовлеченным в отношении Украины и поддерживает ее народ.
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Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи. В Министерстве финансов сообщили, что транш поступит в государственный бюджет в середине декабря.
Европейський Союз во вторник, 11 декабря, предоставит Украине 500 миллионов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам евро- и социального диалога Валдис Домбровскис в соцсети Twitter, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Еврокомиссар отметил, что ЕС продолжает быть активно вовлеченным в отношении Украины и поддерживает ее народ.
Читайте также: Эксперты ожидают в следующем году в Украине роста ВВП на 3%
Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи. В Министерстве финансов сообщили, что транш поступит в государственный бюджет в середине декабря.
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